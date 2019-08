Jdesse Boerenveen werd voor zijn dood gegijzeld vanwege geldschulden

ALMERE - De 40-jarige Jdesse Boerenveen, wiens lichaam in december 2016 levenloos uit het water bij Almere werd gehaald, is voor zijn dood gegijzeld als gevolg van geldschulden.

Dat werd vandaag bekend in de rechtbank van Schiphol, waar zes mannen en een vrouw terechtstaan voor betrokkenheid bij de gijzeling en daaropvolgende ontvoering van Boerenveen. De man, die op het moment van zijn ontvoering in Amsterdam verbleef, was al weken vermist toen eind december 2016 zijn lichaam werd gevonden in Almere, op het Gooimeer.

Eén van de verdachten, de 41-jarige Denise D., zou Boerenveen 4000 euro hebben gegeven om een auto voor haar te regelen, wat Boerenveen niet gedaan zou hebben. Toen zij hoorde dat hij bij de garage in Wormerveer aanwezig was is zij daar naartoe gegaan om verhaal te halen. Boerenveen zou hierop telefonisch contact hebben gehad met meerdere mensen in een poging zijn schuld af te betalen.

Dit lukte uiteindelijk voor de helft van het bedrag, hij was nog aan het bellen voor de andere 2000 euro toen een groep mannen opdook en hem vanwege een andere schuld, van 7000 euro, ontvoerde naar Almere. Hier werd zijn lichaam eind december 2016 gevonden. Vermoedelijk is hij zelf het water in gevlucht in een poging te ontkomen en verdronken.

Vermissing

Jdesse Boerenveen zou een ongewoon leven hebben geleid. De man had geen vaste woonplaats, geen vast inkomen en verbleef veelal bij vrienden. De man bij wie Boerenveen op het moment van zijn verdwijning verbleef, vond het ongewoon dat hij al vijf dagen niks van hem had gehoord, waarop hij een agent alarmeerde.

Kort na zijn vermissing dook er een filmpje op waarin Boerenveen te zien was. In dit filmpje werd hij bedreigd en geslagen door twee mannen en een vrouw. Het filmpje werd gemaakt in een garage in Wormerveer, waar Boerenveen 's middags opgehaald zou zijn door andere schuldeisers.

De verdachten staan terecht voor gijzeling en ontvoering, en in drie gevallen ook voor het dusdanig bedreigen van Boerenveen dat hij het water in gerend zou zijn.

De rechtszaak duurt nog vier dagen.