Dure behandeling Shymo kan beginnen: doodzieke Zaanse gaat naar VS

WESTZAAN - De doodzieke Shymo Korver (19) uit Westzaan gaat binnenkort naar Amerika. De inzameling om de dure behandeling te kunnen volgen, heeft inmiddels zoveel opgeleverd dat haar familie het aandurft om de tickets te bestellen. Van de benodigde 300.000 euro is er inmiddels ongeveer 140.000 euro binnen. Gylian Korver, de broer van Shymo, is optimistisch: "Het gaat lukken!"

Een benefietveiling heeft dit weekeinde 14.000 euro opgeleverd. "Geweldig dat zoveel mensen zich het lot van Shymo aantrekken en iets willen doen. Hoe klein ook: alle beetjes helpen", zegt een opgetogen Gylian.

Shymo heeft een zeldzame vorm van kanker die word veroorzaakt door een genetische afwijking. Daar is een medicijn tegen in ontwikkeling dat goed werkt, zo blijkt uit experimenten. Omdat de goedkeuringsfase nog niet volledig is afgerond, betalen Nederlandse verzekeringsmaatschappijen de behandeling nog niet, maar voor Shyme telt iedere maand. De kanker zit inmiddels in haar hoofd en de risico's nemen toe.

Hoop

Inmiddels is de helft van het benodigde bedrag binnen. Tijd voor de familie van Shymo om over te gaan tot actie: "We gaan ons nu aanmelden bij het ziekenhuis in Rochteser in de staat New York. Vermoedelijk kan Shymo binnen twee weken die kant uit. Het is altijd ons uitgangspunt geweest dat mislukken geen optie is. Maar nu ons doel zo dichtbij komt, knapt ook Shymo op. Het is natuurlijk niet niks als je zo jong al wordt geconfronteerd met leven of dood."

De actie om Shymo te helpen loopt door, want ondanks het goede nieuws: ruim de helft van wat nodig is, moet nog worden gevonden.

Onze verslaggever ging onlangs langs bij Shymo toen de teller nog een stuk lager stond: