Buurtbewoners schrikken zich rot van explosie in Hoorn: "We raakten in paniek"

HOORN - De schrik zit er goed in bij buurtbewoners van een appartementencomplex aan De Kaap in Hoorn. Daar heeft vannacht een explosie plaatsgevonden in één van de flats. "Ik heb nog nooit zo'n harde klap gehoord", vertelt een buurvrouw.

Meerdere buren dachten in eerste instantie dat het om een ongeluk ging op het naastgelegen kruispunt. Eenmaal uitkijkend vanaf het balkon zagen ze de ravage op het parkeerterrein en bleek het om een explosie te gaan. "Er lag een complete gevel uit van een appartement. De hele parkeerplaats was een ravage", vertelt een buurtbewoner.

Paniek en gillen

Buren van dezelfde verdieping wisten niet wat ze overkwam. "Ik heb nog nooit in mijn leven zo'n harde knal gehoord. We keken elkaar aan en meteen daarna raakte iedereen in paniek. We hoorden deuren open gaan en mensen gillen. Iedereen schreeuwde om 1-1-2 te bellen. Maar ik was vooral bang dat er iemand in het huis was, waar iets mee gebeurd was", vertelt een naastgelegen bewoonster.

Psychische klachten

Het blijft onduidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld in de getroffen flat. Er zijn geen gewonden gevallen en de politie heeft aan NH Nieuws bevestigd dat er één persoon is aangehouden. Volgens de buurt zou de desbetreffende bewoner psychische klachten hebben en cliënt zijn bij de GGZ.