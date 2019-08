Opvliegerige marktkoopman weggestuurd van Lappenmarkt

HOORN - Er is vanochtend een opvallend incident geweest op de Lappenmarkt in Hoorn. De eigenaar van de kaaskraam kreeg het aan de stok met de organisatie. Hij stond op de verkeerde plek, wat diende als een doorgang voor hulpdiensten, maar weigerde te vertrekken.

Een woordvoerder van de gemeente laat aan NH Nieuws weten dat de kraam precies op een plek stond die als doorgang dient van de hulpdiensten. "Alle plekken zijn nauwkeurig ingetekend en deze kraam moest eigenlijk een stuk verder staan. Daarom is de koopman er op aangesproken. We kijken niet op of om van een paar centimeter, maar als het gaat om de veiligheid gaat zijn we wel streng."



'Marktkoopman ging enorm tekeer'

Volgens de gemeentewoordvoerder ging het daarna mis. "Hij begon het marktpersoneel uit te schelden. Daarom hebben we ook de handhavers opgeroepen." De marktkoopman kreeg te horen dat hij of naar z'n officiële plek moest gaan of anders moest vertrekken. "Maar hij weigerde dat en bleef maar tekeer gaan. Daarom is hij weggestuurd."

De man is een bekende bij de Hoornse markten. Hoe het kan dat hij op de verkeerde plek is gaan staan, is onduidelijk.