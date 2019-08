Motorrijder onderuit op Circuit Zandvoort: traumahelikopter geland

ZANDVOORT - Op Circuit Zandvoort is vanochtend een motorrijder onderuit gegaan. Dat laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio weten.

Het is niet bekend wat de toedracht van het ongeluk is. Er was een traumahelikopter aanwezig om eerste hulp te bieden aan het slachtoffer.

Het slachtoffer is inmiddels naar het ziekenhuis gebracht met onbekende verwondingen.

