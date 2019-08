Bestuurder onder invloed van drugs en alcohol opgepakt na achtervolging

VOLENDAM - De politie heeft vannacht een automobilist opgepakt na een achtervolging in Volendam. De man was onder invloed van alcohol en drugs.

Agenten wilden de verdachte rond 3.30 uur controleren op de Julianaweg. Toen de politie hem een stopteken gaf, ging hij ervandoor. De politie zette de achtervolging in, maar verloor het voertuig uit het oog.

Even later werd de auto beschadigd teruggevonden in de wijk Broeckhgouw. De bestuurder bleek niet ver weg en werd al snel gevonden in een achtertuin. De man gaf zich echter niet zomaar gewonnen en stribbelde flink tegen. Met behulp van pepperspray kon hij uiteindelijk toch worden aangehouden.

Onder invloed

Een speekseltest wees uit dat de bestuurder onder invloed was van drugs. Bovendien had de man te veel alcohol gedronken. Op het politiebureau is door een arts bloed afgenomen voor nader onderzoek.

De verdachte is een 29-jarige man uit Volendam. Zijn rijbewijs is ingevorderd en zijn auto is afgesleept door een takelbedrijf.