Opening van het culturele seizoen: dit weekend Uitmarkt in Amsterdam

AMSTERDAM - Aankomend weekend wordt de opening van het culturele seizoen 2019/2020 traditiegetrouw gevierd met de Uitmarkt in Amsterdam. Naast tal van optredens zijn er verschillende markten.

De Uitmarkt vindt plaats in het weekend van 23 tot 25 augustus in Amsterdam. De verschillende evenementen vinden verspreid over het Musuemplein en het Leidseplein plaats. Naast het programma met onder andere dans, toneel, cabaret en literatuur is er ook een speciaal programma samengesteld voor kinderen.

Podia

Verspreid door de stad staan verschillende podia. De grootste, het I amsterdam Podium, staat op het Museumplein. Daar worden vanaf vrijdagavond allerlei concerten georganiseerd, bijvoorbeeld door Trijntje Oosterhuis en Vjeze Fur, maar ook Charly Luske met een vertolking van de grootste hits van Michael Jackson.

Op het Remix podium worden opkomende artiesten als Josephine Zwaan en Aafke Romeijn uitgelicht. Er staan niet alleen popartiesten, maar cabaret en dans komen ook voorbij. Het Remix podium staat ook op het Museumplein.

NH Nieuws live vanaf de Uitmarkt

NH Nieuws doet aankomend weekend net als voorgaande jaren live verslag van de Uitmarkt in Amsterdam. Voor meer details kan je een kijkje nemen op onze special-pagina.

Daarnaast organiseren verschillende theaters en podia als De Balie, het Internationaal Theater en het DeLaMar Theater programma's rondom de Uitmarkt.

Markt

Naast het programma met culturele optredens staat de Uitmarkt bekend om de verschillende markten die er georganiseerd worden. Op zaterdag en zondag kunnen mensen overdag door de stad slenteren langs talloze kramen van verschillende uitgeverijen en boekhandels, musea en muziek- en theatergezelschappen.

Bereikbaarheid

Wie met de auto wil komen kan het beste parkeren in de garages bij het Museumplein, de Byzantim of het Museumkwartier, of zet de auto op één van de P+R garages langs de ring neer en reis het laatste stuk met het openbaar vervoer.

Vanaf het Centraal Station is de Uitmarkt goed te bereiken met metro, tram en bus. Het openbaar vervoer rijdt tijdens de Uitmarkt volgens de normale dienstregeling.

Amsterdammers die op de fiets komen, kunnen hun fiets kwijt bij de ingang van het Stedelijk Museum, aan de Stadhouderskade voor het Rijksmuseum of in bijvoorbeeld de fietsparkeergarage onder Paradiso.