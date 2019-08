Onderzoek naar lichaam in Noordzee

IJMUIDEN - De politie gaat onderzoek doen naar het gevonden lichaam in de Noordzee gisteravond. Het stoffelijk overschot werd op dertig mijl vanaf de kust gevonden door een schip.

Volgens een woordvoerder tast de politie nog in het duister over wie de gevonden persoon is. "Er wordt volop uitgezocht wat de identiteit van het slachtoffer is", aldus de politie.

Lees ook: Lichaam midden op de Noordzee gevonden

Het lichaam lag op een wachtschip bij een boorplatform. Het zou niet om een medewerker gaan, maar om een aangespoeld lichaam dat aan boord is gehaald.