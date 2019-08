Beroemd schip Arctic Sunrise van Greenpeace te zien in IJmuiden

IJMUIDEN - Het beroemde actieschip Arctic Sunrise van Greenpeace ligt momenteel aangemeerd in de haven van IJmuiden.

Het schip werd in juni voor het laatst gebruikt in Engeland bij het tegenhouden van de bouw van een boorplatform, vertelt een woordvoerder van Greenpace tegen NH Nieuws. Daarna is het schip naar Amsterdam gegaan voor een opknapbeurt en nu wordt het in IJmuiden klaargemaakt voor vertrek naar West-Afrika. Daarna gaat het schip op 'Pool to pool'-expeditie: van de Noordpool naar de Zuidpool.

De Arctic Sunrise werd beroemd toen het schip, dat onder Nederlandse vlag voer, in september 2013 werd geënterd. Dat gebeurde na een protestactie bij een boorplatform van een Russische staatsbedrijf.

Het schip ligt nog tot woensdag in de haven.