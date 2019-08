Mis! Of toch niet? Bizarre penalty bij jeugdwedstrijd AZ

ALKMAAR - AZ-jeugdspeler Jay Lunes zat al helemaal in zak in as toen hij afgelopen weekend een penalty leek te missen in een duel met PSV. De jonge voetballer schoot - met veel overtuiging - de bal op de lat, waarna de bal meters de lucht in schoot. Gemist, zo leek het. Totdat de bal alle wetten van de natuur doorbrak...

Met de handen in zijn haar liep Jay weer terug naar het midden van het veld. Op de beelden die zijn gemaakt is de jongen zichtbaar teleurgesteld. Door zijn gemiste penalty ging niet zijn team, maar de voetballers van PSV naar de volgende ronde op het jeugdtoernooi van voetballers onder de twaalf jaar in Sleeuwijk.

Miraculeuze wijze

Het moet een pijnlijk moment zijn geweest om de tegenstander in dolle vreugde gezien te hebben. Totdat de gezichten van de 'winnaars' ineens wat sipper gingen staan. De bal nam na aanraking met de lat een andere route aan en verdween op miraculeuze wijze toch in het doel.

Bekijk hieronder de bizarre penalty:

In plaats van de feestvreugde van de tegenstander, mocht nu juist Jay zelf juichen. Iets waar hij zelf duidelijk niet meer op had gerekend aan zijn reactie te zien in de video. Uiteindelijk ging AZ er met de eindzege vandoor.