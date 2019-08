Taxi raakt van de weg en belandt in tuin in Aalsmeer

AALSMEER - Een taxi is vannacht op de Bosrandweg in Aalsmeer een tuin ingereden en tegen een muur geknald.

Het voertuig raakte door een onbekende reden van de weg, kwam in de tuin terecht. Na 50 meter kwam de auto tot stilstand tegen een muur. Vermoedelijk was de chauffeur de macht over het stuur verloren.

De inzittenden van de auto raakten niet gewond, maar de schade aan de taxi is groot. Een berger moest eraan te pas komen om de auto uit de tuin te slepen.