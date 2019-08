Lichaam midden op de Noordzee gevonden

IJMUIDEN - In de Noordzee is op ruim dertig mijl van de kust verwijderd een lichaam gevonden. De KNRM is vanavond tegen tien uur uitgevaren om het stoffelijke overschot op te halen.

Het stoffelijk overschot lag op een wachtschip bij een boorplatform. Het zou niet om om een medewerker gaan, maar om een aangespoeld lichaam wat aan boord is gehaald. Ook de politie is inmiddels over de vondst geïnformeerd.

Een rechercheur is naar het KNRM centrum aan de Haringkade gekomen om samen met bemanningsleden van de KNRM het lichaam op te halen om nader onderzoek te doen.