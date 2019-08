Explosie in Hoornse flat slaat gevel uit appartement

HOORN - In een flat aan De Kaap Hoorn heeft er zojuist een explosie plaatsvond bij een woning op de zesde etage. Door de klap zou een groot deel deel van de gevel eruit zijn geslagen.

Het is nog onbekend of er gewonden zijn gevallen. Een woordvoerder van de veiligheidsregio bevestigt tegen NH Nieuws dat er een explosie is geweest. Wel zijn de hulpdiensten met meerdere ambulances en een traumahelikopter onderweg naar de straat.

Aangehouden

Door de explosie zou korte tijd brand zijn ontstaan, maar deze zou inmiddels geblust zijn. Een getuige ter plaatse zegt dat de politie één persoon hebben aangehouden.

Later meer.