ALKMAAR - Tussen Uitgeest en Alkmaar rijden er geen treinen door een aanrijding. Dit duurt tot ongeveer 23.45 uur.

Hulpdiensten zijn in grote getale aanwezig in verband met een aanrijding met een persoon in de buurt van het station in Castricum. Het slachtoffer is hierbij zwaargewond geraakt. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en de politie onderzoekt de zaak.