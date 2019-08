Record Zuiderzeeballade zingen wordt luidkeels verbroken

ENKHUIZEN - Ruim 1500 zangers en zangeressen staan op het grote plein in het Zuiderzeemuseum. Uit volle borst zingt iedereen de Zuiderzeeballade mee, die wordt voorgezongen door George Baker. Het record werd met gemak verbroken.

Voor de recordpoging zijn er meerdere koren die zeemansliederen zingen. De stemming zit er goed in, 1567 mensen staan arm in arm wiegend of luidkeels mee te zingen met de klassiekers als "Aan de Amsterdamse grachten" en andere Noord Hollandse liederen.

Lees ook: Amsterdamse 'Super Granny' Ina Koolhaas (72) verbreekt eigen wereldrecord

Zodra George Baker op het podium komt wordt er een poging gedaan om het vorige record van 809 zangers te verbreken. "Het maakt niet uit of je mooi zingt, als je maar mee zingt!" roept Baker nog tegen het publiek.

Grootste achtergrondkoor

Zodra de eerste noten gespeeld worden door de band, begint Baker met waarschijnlijk het grootste achtergrondkoor de Zuiderzeeballade te zingen. Snel na het nummer werd het duidelijk dat het record ruimschoots is verbroken. "Over drie jaar weer proberen!" roepen mensen uit het publiek.

Lees ook: George Baker: "Little Green Bag was mijn ontsnapping uit de fabriek"

Fantastische dag

"Als ze over drie jaar dit weer doen, doe ik weer mee!" zegt een enthousiaste zangeres, "ik neem dan ook iedereen mee die ik ken, wat een fantastische dag was dit zeg!" De recordpoging is een onderdeel van het Zomertijd Shanty festival, wat de hele zondag gehouden werd in het museum.

Voor iedereen die volgende recordpoging mee wilt doen is hier de songtekst:

De Zuiderzeeballade

Opa, kijk ik vond op zolder

'n foto van een ouwe boot,

is dat nog van voor de polder,

van die ouwe vissersvloot.

Jochie, dat is 'n gelukkie,

ik was dat prentje jaren kwijt.

'k Heb nou weer 'n heel klein stukkie,

van die goeie ouwe tijd.



Daar is het water, daar is de haven,

Waar j' altijd horen kon, we gaan aan boord.

De voerman laat er nou paarden draven

en aan de horizon, leid Emmeloord.

Eens ging de zee hier te keer,

maar die tijd komt niet weer,

Zuiderzee heet nou IJsselmeer.

'n Tractor gaat er nou greppels graven,

'k zie tot de horizon geen schepen meer.



Kijk, die jongeman ben ikke, ja, ikke was de kapitein.

Hiero, en die grote dikke, ja, dat moet malle Japie zijn.

Opa, en die blonde jongen, vooraan bij de fokkeschoot?

Opa, zeg nou wat!

Die jongen, is je Ome, die is dood.



In 't diepe water, ver van de haven,

In die novembernacht, voor twintig jaar.

Door 't brakke water is hij begraven,

Maar als 'k nog even wacht, zien wij elkaar.

Toen ging de zee zo tekeer, in een razend verweer.

Ongestraft slaat niemand haar neer.

Nu jaren later, hier paarden draven,

Zie ik de hand en macht, van onze Heer.



Waar is het water, waar is de haven,

Waar j' altijd horen kon, we gaan aan boord.

De voerman laat er, z'n paard nou draven

En aan de horizon leid Emmeloord.

Eens ging de zee hier tekeer, maar die tijd komt niet weer.

't Water leid nou achter de dijk.

Waar eens de golven, het land bedolven,

Golft nou een halmenzee, de oogst is rijk.