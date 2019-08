Tafeltenniskoningin Bettine Vriesekoop opent Veteranenkampioenschap in Hilversum

HILVERSUM - Honderden tafeltennissers trokken dit weekend naar 't Gooi waar het Internationale Kampioenschap Tafeltennis voor veteranenteams werd georganiseerd. Het eerste balletje werd geslagen door niemand minder dan meervoudig Europees kampioen Bettine Vriesekoop.

Circa 130 mannen en vrouwen, allemaal boven de 40 jaar oud, streden in teams om de titel in diverse leeftijdsklassen. Het was de eerste keer dat het veteranentoernooi in Nederland werd gehouden.

Internationaal

De deelnemers kwamen uit een groot aantal landen, zoals Nederland, België, Duitsland, Zweden, Denemarken, Engeland, Bulgarije, Schotland, Slowakije en Tsjechië.

Dat tafeltennis een sport voor alle leeftijden is mag duidelijk zijn: de oudste deelnemer was maar liefst 84 jaar!