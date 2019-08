Duitse politie zoekt naar vermiste Heemskerker 'Rinus' (67)

HEEMSKERK - De politie in Duitsland is met spoed op zoek naar Marinus Johannes Schoneveld. De Heemskerker is al sinds woensdag vermist en heeft met spoed medicijnen nodig. De 67-jarige 'Rinus' was met zijn familie op vakantie toen hij ineens verdween.

Rinus is het laatst gezien in de stad Erfurt. Volgens de politie zou de man waarschijnlijk gedesoriënteerd zijn en mogelijk nog steeds door de Duitse stad heen spoken. Ook bestaat de mogelijkheid dat hij te voet richting zijn hotel in een dorp tientallen kilometers verderop zou zijn gaan lopen.

Kettingroker

De Heemskerker is herkenbaar aan zijn lange slanke lijf (1,92 meter) en gebogen houding. Ook is Rinus een serieuze kettingroker. Bij zijn vermissing droeg hij een bruine jas, rood-wit gestreept shirt, een knielange grijze broek met veel zakken en bruine verlopen schoenen.

Ieder spoor ontbreekt

De Duitse politie heeft al meerdere zoekacties op touw gezet, maar vooralsnog ontbreekt ieder spoor van de Heemskerker.