AZ tegen FC Groningen blijft doelpuntloos

DEN HAAG - AZ en FC Groningen domineerden elk een helft van de wedstrijd, maar doelpunten leverde dat niet op. Het betekende het eerste puntenverlies voor de Alkmaarders in het nog jonge seizoen, in hun 'thuiswedstrijd' in Den Haag. Wel zorgde AZ met het derde clean sheet op rij voor een unieke prestatie. De club begon de competitie nog nooit zonder tegengoal in de eerste drie wedstrijden.

AZ startte met Ron Vlaar en Stijn Wuytens op de tribune. De twee centrale verdedigers vielen afgelopen donderdag geblesseerd uit in de thuiswedstrijd tegen Mariupol (4-0) in de voorronde van de Europa League. Dat betekende dat aanvoerder Teun Koopmeiners een linie naar achter zakte. Jordy Clasie kreeg daardoor zijn eerste basisplaats op het middenveld, waar hij nog niet echt kon overtuigen. Na ruim een uur spelen werd hij gewisseld voor Joris Kramer, die de plek van Koopmeiners in de verdediging overnam. Koopmeiners moest wat meer lijn brengen in het spel van AZ op het middenveld.

FC Groningen moest het doen zonder Ritsu Doan. De Japanner, die in de belangstelling staat van PSV, haakte af in de warming-up met hoofdpijn en werd vervangen door Sam Schreck.

FC Groningen sterker

FC Groningen was het eerste half uur de betere ploeg met kansen voor Ajdin Hrustic en Kaj Sierhuis. Daartegenover stond slechts één kans voor AZ. Dat was wel een grote kans voor Oussama Idrissi, die zich goed vrij speelde maar vervolgens hoog over schoot.

Grote kans AZ in extra tijd

Nadat het spel enige tijd stil had gelegen omdat Jonas Svensson en Amir Absalem hard met hun hoofden met elkaar in aanraking kwamen ging AZ iets dwingender spelen. In de extra tijd van de eerste helft kreeg AZ nog een grote kans. Ouwejan bracht Idrissi met een hakje in scoringspositie, maar zijn schot werd gekraakt door Ko Itakura. De teams gingen daarna met een 0-0 stand rusten.

AZ sterker uit kleedkamer

De eerste kans van de tweede helft was na tien minuten voor Calvin Stengs, die van afstand maar net naast schoot. AZ werd wat sterker na de rust dan in de eerste helft, waarin FC Groningen de beter partij was. De Alkmaarders claimde nog een strafschop toen Midtsjø bij de achterlijn in het strafschopgebied neerging, maar scheidsrechter Gözübüyük vond het niets.

Kansen aan beide kanten

In het laatste kwartier kreeg FC Groningen twee grote kansen via Mo El Hankouri, die eerst vrij voor keeper Bizot ruimschoots voorlangs schoot en niet lang daarna recht in de handen van Bizot schoot. AZ zette nog even aan in de slotminuten. Stengs was met een indraaiende hoekschop dicht bij de 1-0, maar keeper Sergio Padt kon de bal net over de lat tikken.

AZ zakt door het gelijkspel van de eerste naar de tweede plek met zeven punten uit drie duels, net zoveel als Ajax, Vitesse en Sparta. Ajax staat op doelsaldo eerste.

Arne Slot: "Je moet een keer geluk hebben dat die bal goed valt"

Arne Slot vond na afloop van de wedstrijd de 0-0 uitslag een terechte uitslag. "Je moet geluk hebben dat de bal een keer goed valt maar dat was helaas niet het geval." Bekijk hieronder het volledige interview met de oefenmeester.

Donderdag weer Europa League

AZ speelt donderdag al weer. Dan staat in de Grolsch veste in Enschede het play-offduel in de Europa League tegen FC Antwerp op het programma. Het duurt vermoedelijk nog lang voordat de Alkmaarders weer in hun eigen stadion terechtkunnen. Ruim een week terug stortte een deel van het dak van het stadion in.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Koopmeiners, Wijndal; Midtsjø, Clasie (Kramer/63), Ouwejan (Sugawara/77); Stengs, Boadu, Idrissi

Opstelling FC Groningen: Padt; Zeefuik, Van Hintum, Itakura, Absalem; Lundqvist (Warmerdam/71), Matusiwa; Hrustic, Schreck, Gudmundsson (El Hankouri/64); Sierhuis (Benschop/82)