Brandweerauto onderweg naar noodsituatie vliegt in brand op de snelweg

MIDDENMEER - Het mag best een beetje ironisch worden genoemd: op de A7 bij Middenmeer is zojuist een brandweerauto in de brand gevlogen. Het voertuig zou, volgens getuigen, onderweg zijn geweest naar Den Helder om daar een verward persoon te redden.

Het voertuig stond aan de voorkant in brand en is enorm beschadigd. Volgens een woordvoerder van de brandweer kreeg het voertuig een klapband waardoor brand ontstond. Deze sloeg over naar de cabine. Alle inzittenden wisten gelukkig ongedeerd uit het brandende voertuig weg te komen.

Sprongredder

In Den Helder is sinds vanmiddag een deel van de binnenstad afgesloten omdat een verward persoon dreigt van de flat af te springen. De uitgebrande brandweerauto zou hier naar toe onderweg zijn geweest. Het gaat om een specialistisch team van de Amsterdamse brandweer dat voorzien is van een zogeheten sprongredder.