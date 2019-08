Bejaarde vrouw (80) mishandeld door onbekende met driepotige hond

HAARLEM - Een bejaarde vrouw is vorige week zondag tijdens het uitlaten van haar hond in de Haarlemse Leidsebuurt mishandeld. Het 80-jarige slachtoffer werd in haar gezicht geslagen en uitgescholden nadat haar viervoeter werd aangevallen door de Turkse Herder van een onbekende vrouw.

De politie zoekt getuigen of mensen die meer over de vrouw en hond weten. Dat zal niet heel moeilijk zijn; de grote hond is met zijn drie poten makkelijk te herkennen.

Aangevallen

De mishandeling gebeurde tussen 12.30 en 13.15 uur in de omgeving van het Brouwersplein. De Turkse Herder zou de hond van de 80-jarige vrouw hebben aangevallen en het baasje volgde: het slachtoffer werd meerdere malen in haar gezicht geslagen en uitgescholden door de vrouw.

De vrouw is in elkaar gezakt na de mishandeling. Een voorbijganger heeft haar naar huis gebracht en het slachtoffer heeft aangifte gedaan.

Volgens buurtbewoners, die betrokken zijn bij het slachtoffer, zou de eigenaar van de hond niks met de mishandeling te maken hebben gehad. De politie vraagt daarentegen wel om specifieke informatie omtrent het baasje van de driepotige hond.