Auto op zijn kant op de A7 bij Wognum: bestuurder gewond

WOGNUM - Bij een eenzijdig ongeluk op de A7 is één gewonde gevallen. De automobilist kantelde rond 12.45 uur met zijn voertuig en kwam tegen de vangrail tot stilstand.

De weg was daardoor een tijdlang gedeeltelijk afgesloten, waardoor er een file ontstond. Inmiddels is de weg weer vrij.

Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Ook is nog onbekend hoe ernstig de bestuurder gewond is geraakt.