Pastoor van ontruimde Vituskerk: "Ik hoop dat er niets aan de hand is"

HILVERSUM - Pastoor Jules Dresmé reed vanmorgen naar 'zijn' Vituskerk toen hij plotseling tegen afzetlinten reed. Vanwege een verdachte koffer zijn de kerk en het gebied eromheen afgezet.

"Je ziet dat er iets ligt en het is goed dat daar naar gekeken wordt", vertelt hij aan NH Nieuws. "Je weet het maar nooit. Het is goed dat ze dit zo voorzichtig aanpakken. Ik kan me voorstellen dat iemand heeft gebeld."

Twee weken geleden kwam de kerk in het nieuws omdat Geert Wilders op Twitter een foto deelde van een exploderende Vituskerk. Volgens de PVV-voorman zou de foto zijn gefotoshopt door terreurorganisatie IS.

Dresmé vindt de vondst van vandaag dan ook toevallig: "We zijn nu 14 dagen verder en ligt die koffer hier. Dan kan ik me voorstellen dat mensen denken: daar moeten we goed naar kijken. De kerk is wel met zorg omringd de laatste weken, door die dreiging", aldus de pastoor.

Ondanks het twitterbericht blijft de pastoor nuchter: "Ik kom van alles tegen, wat ze buiten de bak leggen, dus ik maak me geen zorgen. Maar ik hoop natuurlijk dat er niets aan de hand is."