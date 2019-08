Politie herenigt Amsterdamse kleuter na uren met familie

AMSTERDAM - Een jongetje van vier jaar oud is gisteren urenlang gescheiden geweest van zijn familie. Pas toen de politie op goed geluk met de jongen ging rondrijden, herkende hij op straat een bekende.

Rond 15.30 gistermiddag werd de politie getipt. Iemand had de jongen op zijn fietsje van de Ceintuurbaan in de richting van de Maasstraat zien fietsen. Het kereltje viel onder andere op doordat hij maar door bleef fietsen, ook al stond er een stoplicht op rood.

Burgernet

De politie heeft de jongen opgepikt in de omgeving van de Maasstraat en verzond een melding via Burgernet. Dat bericht bereikte 806 mensen, maar leverde niks op. De familie had ook nog niet aan de bel getrokken.

Het jongetje werd inmiddels huilerig op het bureau, vertelt een woordvoerder. Hij sprak niet heel goed Nederlands, dus kon ook niet duidelijk maken waar hij woonde. Daarop besloot de politie om op goed geluk rond te gaan rijden met de jongen. Op een gegeven moment herkende de jongen iemand op straat. Met de hulp van die bekende is uiteindelijk de familie van kleuter gevonden. De 4-jarige is ongeveer vier uur bij de politie geweest.