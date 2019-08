Verdachte zwarte koffer gevonden bij Vituskerk in Hilversum: omgeving afgezet

HILVERSUM - De omgeving rondom de Vituskerk in Hilversum is afgesloten. Volgens de politie is er een verdacht pakketje gevonden.

Het pakketje zou naar verluidt bij de kerk zijn aangetroffen. Het gaat om een oude zwarte koffer. Inmiddels is de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) gearriveerd en wordt de koffer met een robot onderzocht. Het tegenoverliggende Hotel Gooiland is ontruimd.

Volgens een buurtbewoner cirkelen twee politiehelikopters in de lucht en staan er ongeveer vier politieauto's bij de kerk. De dienst van 11:00 gaat niet door. Toch waren er al enkele mensen in de kerk: "Ze moesten via een zijuitgang naar buiten", aldus de bewoner.

Photoshop

De kerk kwam onlangs nog in het nieuws omdat Geert Wilders op Twitter een foto deelde van een exploderende Vituskerk. Volgens de PVV-voorman zou de foto zijn gefotoshopt door terreurorganisatie IS. Op de tekst in de afbeelding viel te lezen dat 'de terreur is gekomen' en dat IS 'de ongelovigen wil afslachten en uitroeien'. De politie zei destijds tegen NH Nieuws op de hoogte te zijn van de afbeelding.

Of de verdachte koffer en het twitterbericht iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend.

De kerk en politie zijn niet bereikbaar voor commentaar.