Slachtoffer woningbrand Bloemendaal overleden, blijkt oud-raadslid GroenLinks

BLOEMENDAAL - De vrouw die donderdag zwaargewond geraakte bij een woningbrand in Bloemendaal is overleden. Het gaat om voormalig Bloemendaals GroenLinks-raadslid Tilly van der Burgt.

Dat bevestigt de voorzitter van de lokale GroenLinks-fractie vandaag tegenover Haarlems Dagblad.

Van der Burgt raakte gisterochtend zwaargewond bij een brand in haar woning in de Brederodelaan. Ze werd met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar ze vandaag is overleden. Haar uitvaart is aanstaande vrijdag, meldt de krant.