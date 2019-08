Enkhuizer skûtsje De Drie Haringen handhaaft zich in B-klasse: "Doel behaald"

ENKHUIZEN - Het Enkhuizer skûtsje De Drie Haringen is bij de open Friese Kampioenschappen Skûtsjesilen in de B-klasse op de negende plaats in het algemeen klassement geëindigd.

Daarmee hebben zeiler Thomas de Boer en zijn bemanning hun doel - handhaving in de B-klasse - bereikt. De Drie Haringen deed vorig jaar voor het eerst mee aan het Friese kampioenschap, en promoveerde toen onmiddelijk van de C- naar de B-klasse.

Enkele cijfers

"Daar zijn we zeer tevreden mee", schrijft de bemanning in een persbericht over de behaalde 9e plaats in het eindklassement. "Zoals Thomas al zei: het doel is enkele cijfers en dat is behaald. Volgend jaar weer B-klasse en weer meer te leren om nog harder te zeilen."

Toch reikt de ambitie van de mannen verder, zo vertelde Thomas eerder deze week voor de camera van NH Nieuws. "Ik heb voor mezelf een vijf à tienjaren-pad uitgezet. Uiteindelijk moeten we in de A-klasse terecht komen, de hoofdklasse, maar daar geef ik ons nog een paar jaar de tijd voor."

