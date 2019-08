Bloedstollende race van Hilversum naar Weesp: fietser versus ov-reiziger

HILVERSUM - Nog één week ligt het treinverkeer in een groot deel van 't Gooi plat. Oorzaak: de werkzaamheden rond onder andere station Naarden-Bussum. NH Nieuws onderzocht de alternatieven voor het traject Hilversum-Weesp. Belangrijkste vraag: wat is sneller, de fiets of de NS-bus?

Twee journalisten van NH Nieuws gaan de uitdaging aan: Sjoerd Stoop neemt het op tegen collega Rachel Morssink. De race start voor het kantoor van NH Gooi in Hilversum, het eindpunt is de Laurentiuskerk in Weesp. "Ik weet zeker dat ik sneller ben", zegt Sjoerd. Hij zal de reis afleggen op een elektrische fiets. "Waarschijnlijk zit ik al lang en breed op het terras, terwijl jij nog in de bus zit."

Rachel betwijfelt dat ten zeerste. "Ik moet eerst een stukje lopen, maar neem dan de trein en de bus. Die zijn veel sneller dan die fiets van jou." Bij Bussum-Zuid staan NS-bussen klaar voor het laatste deel van het traject. "En dan hoef ik alleen nog maar naar de kerk te lopen, terwijl jij nog hijgend en puffend aan het trappen bent."

Game on!

Er is maar één manier om erachter te komen wie gelijk heeft. De stopwatches worden getrokken. "Drie, twee, één en go!" Sjoerd springt op zijn fiets en Rachel trekt een sprintje naar het station. Game on!

Hoe het afloopt? Klik op bovenstaande video.

Werkzaamheden

In totaal is het 23 dagen afzien op en rond station Naarden-Bussum: geen treinverkeer en de spoorwegovergangen zijn (deels) dicht. Ook station Weesp is sinds 14 augustus negen dagen dicht. Vanaf 26 augustus rijden alle treinen weer volgens het spoorboekje.