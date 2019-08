Ludiek protest tegen gebrom van gepland transformatorstation in Wijk aan Zee

WIJK AAN ZEE - Een groep Wijk aan Zeeërs verenigd onder de de naam 'Ban de Brom' maakt deze dagen zoveel mogelijk foto's van dorpsgenoten die gehoorbescherming dragen. Het is een ludiek protest met een serieuze ondertoon. De collage is namelijk bedoeld om zorgen over het geluid van een gepland transformatorstation in het dorp te uiten en zal op social media worden verspreid.

Het verdeelcentrum is gepland op het terrein van Tata Steel, dat de grond heeft verkocht aan exploitant TenneT, en neemt een ruimte van 23 voetbalvelden in beslag. De vrees is dat het station, dat op de Noordzee opgewekte stroom verder Europa in zal transporteren, een iritante bromtoon gaat produceren. Op andere plaatsen in het land zouden mensen die in de buurt van zo'n station wonen er ernstige hinder van ondervinden.

Hoewel TenneT heeft toegezegd isolerende maatregelen te nemen, zijn de bewoners van Wijk aan Zee en Beverwijk er niet gerust op.

Petri Raymakers van Ban de Brom: "We hebben hier al last van de grafietregens van Tata Steel. En dan ook nog eens zo'n constante brom in het dorp. We pikken het niet. Wijk aan Zee dreigt het afvoerpuntje van Nederland te worden. We gaan er alles aan doen het tegen te houden, desnoods tot aan het hoogste rechtsorgaan toe."