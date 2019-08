Ajax slecht de geparkeerde bus van VVV en wint met 4-1

VENLO - Ajax had, na een moeizame start tegen het stug verdedigende VVV, weinig te duchten van de Limburgers. Na 0-1 bij de rust werd het 1-4 voor de Amsterdammers. De doelpunten kwamen op naam van Hakim Ziyech, Dusan Tadic, Klaas-Jan Huntelaar en David Neres. Evert Linthorst scoorde vlak voor tijd het enige doelpunt voor VVV. Met de uitwedstrijd tegen APOEL Nicosia voor de deur zal coach Erik ten Hag zich vooral zorgen maken over Quincy Promes en Hakim Ziyech, die geblesseerd uitvielen.

Ten Hag had basisplaatsen voor Perr Schuurs, Sergiño Dest en Quincy Promes. Voor Dest en Promes waren het de eerste basisplaatsen in de eredivisie bij Ajax en het was dan ook extra zuur voor Promes dat hij in de eerste helft al uitviel nadat hij een schop tegen zijn enkel had gekregen. Hij was duidelijk teleurgesteld dat zijn basisplaats van zo korte duur was.

Dolberg bezig met transfer

Kasper Dolberg was er niet bij in Venlo. De 21-jarige Deen is bezig met een transfer, zei trainer Erik ten Hag voor de wedstrijd bij Fox Sport. "Er is nog geen witte rook, maar hij is inderdaad in gesprek met clubs."

Geparkeerde bus

Zoals te verwachten was verdedigde VVV massaal in een handbalopstelling, ook wel de geparkeerde bus genoemd. De ruimtes waren daardoor heel klein en Ajax had moeite om daar doorheen te spelen, zeker op het kunstgras in De Koel. Geduld was dus geboden voor de Amsterdammers. Daarbij moesten ze uitkijken voor de counters van VVV. Het lukte de ploeg uit Venlo een paar keer om eruit te komen, maar echt gevaar leverde dat niet op.

Kansjes

De eerste echte kans van de wedstrijd was voor Promes, die door Ziyech mooi achter de verdediging werd vrijgespeeld, maar Promes schoot net naast. Ook Dest werd zo achter de verdediging vrij gespeeld door een mooie pass van Lisandro Martínez, maar hij stuitte op de keeper.

Ziyech opent score

Vlak voor de rust viel dan toch een doelpunt voor Ajax. Blind gaf een lange bal op Ziyech, die de bal via Donny van de Beek en Dusan Tadic terug kreeg. Hij schoot met een laag diagonaal schot raak. De 0-1 was ook de stand waarmee de ploegen gingen rusten.



Penalty

Vlak na de rust mocht Tadic een strafschop nemen na hands van Roel Janssen. De aanvoerder van de Amsterdammers schoot die onberispelijk raak.



Martínez kopte bijna de 0-3 binnen uit een hoekschop. En kort daarna moest Onana zowaar tweemaal in actie komen. Ziyech werd gewisseld voor Klaas-Jan Huntelaar. De spelmaker raakte al vroeg in de tweede helft licht geblesseerd aan zijn enkel. Met het oog op de play-offwedstrijd voor de Champions League van dinsdag tegen APOEL Nicosia nam Ten Hag begrijpelijk geen enkel risico.

'De Hunter' slaat toe

Huntelaar stond pas acht minuten in het veld toen hij zijn doelpuntje weer meepakte uit een voorzet van Nicolas Tagliafico.



In het laatste kwartier mocht Edson Álvarez zijn debuut maken bij Ajax. Hij verving Lisandro Martínez. Tagliafico kreeg nog een goede kans op de 0-4, maar het was Neres die na een hakje van Van de Beek uit de draai die 0-4 aan liet tekenen. Daarna klonk er meteen weer het bekende 'Donny nog een jaar'.



Een minuut voor tijd maakte Linthorst de eretreffer voor VVV, tot grote frustatie van keeper Onana, die niet meer bij de goed ingeschoten bal kon.

Ajax staat met zeven punten uit drie duels, in ieder geval voor dit moment, bovenaan. Volgend weekend is er geen eredivisiewedstrijd voor Ajax, maar dinsdag om 21.00 uur spelen de Amsterdammers uit tegen APOEL Nicosia in de play-offs voor de Champions League.

Opstelling Ajax: Onana; Dest, Schuurs, Martinez (Álvarez/73), Tagliafico; Marin, Van de Beek, Blind; Ziyech (Huntelaar/59), Tadic, Promes (Neres/41)

Opstelling VVV: Kirschbaum; Schäfer (Kum/46), v.d. Bruggen, Pachonik, Röseler, Janssen; v.Ooijen, Linthorst, Neudecker; Soriano (Scheimann/84), Sinclair (Wright/71)