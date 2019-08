Truckers geven ernstig zieke Colin (17) dag van z'n leven: "Zoveel had ik er niet verwacht"

NIBBIXWOUD - Colin (17) uit Nibbixwoud vecht al jaren tegen kanker en heeft daarom een zware tijd achter de rug. Nu al z'n behandelingen erop zitten, is het tijd om hem eens goed in het zonnetje te zetten. Op initiatief van de stiching Noah4all kwamen vandaag tientallen truckers bijeen om met hem in een lange stoet kriskras door West-Friesland te toeren.

Behalve van vrachtwagens is Colin ook groot fan van Martijn Kuipers. Ruim een jaar geleden begon Martijn vlogs te maken over zijn leven als vrachtwagenchauffeur. En met succes, want inmiddels heeft de vloggende trucker op sociale media als YouTube en Instagram tienduizenden volgers.

Lees ook: Vloggende trucker heeft 30.000 volgers: "Elk filmpje gaat als een kanon omhoog"

Doorgaans volgt Colin Martijn via zijn socialmediakanalen, maar vandaag heeft hij geen scherm nodig om de verrichtingen van zijn idool te volgen. En ook de andere truckers geven hem graag een kijkje in hun keuken. "Ik had niet verwacht dat het er zoveel zouden zijn", zegt Colin voor de camera.

'Zo speciaal'

Toch hoeft hij niet lang na te denken over het antwoord op de vraag bij wie het liefst in de cabine kruipt. Bij Martijn natuurlijk. "Tof dat al die andere chauffeurs ook willen meedoen", zegt Martijn over de opkomst. "Ik word best vaak gevraagd voor dit soort dingen, maar dit is wel zo speciaal dat ik dacht: hier moet ik gewoon aan meedoen."

Tijdens de toer door West-Friesland wordt er heel wat afgekletst: niet alleen over het truckersleven, maar ook over Colins ziekte. "Ik wil graag zo snel mogelijk weer de oude Colin worden."