Vijf verdachten opgepakt voor beroving vrouw bij geldautomaat Nieuw-Vennep

NIEUW-VENNEP - Een vrouw is gisterenmiddag in Nieuw-Vennep beroofd van haar pinpas. Inmiddels zitten er vijf verdachten vast voor de beroving, al komt de politie nog wel graag in contact met getuigen van de beroving en de daaropvolgende achtervolging rond het station en de kinderboerderij.

De vrouw nam rond 12.40 uur geld op bij een geldautomaat in de Hoofdstraat, toen ze van haar pas werd beroofd. Of de straatrovers ook haar pincode hebben afgekeken, is niet bekend. Wel is duidelijk dat de vrouw tijdens de beroving hard heeft gegild, wat omstanders volgens de politie niet kan zijn ontgaan.

Ook mensen die de verdachten hebben zien vluchten, wordt gevraagd contact op te nemen. Na de beroving vluchtten de verdachten richting het station en de kinderboerderij, waar ze in een auto zijn gestapt. Waar ze uiteindelijk zijn aangehouden, is niet bekendgemaakt.