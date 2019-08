Uitslaande brand in rijtjeshuis Den Helder onder controle

DEN HELDER - In een woning in de Joubertstraat in Den Helder heeft vanmiddag korte tijd een uitslaande brand gewoed. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle.

Dat meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. Hij laat weten dat de brand werd opgemerkt door de buren, die alarm sloegen bij de hulpdiensten. De bewoners van de getroffen woning waren op het moment van de brand niet thuis.





De vlammen sloegen aan de achterzijde uit het huis, laat de woordvoerder weten. Over de omvang van de schade en de oorzaak kan nog niets worden gezegd.