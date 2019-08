Groot mysterie bij vogelopvang: vier kauwen met dezelfde symptomen binnengebracht

HAARLEM - Medewerkers van het Vogelhospitaal in Haarlem staan voor een raadsel. In een paar dagen tijd zijn er vier zieke kauwen binnengebracht, allemaal verlamd maar 'scherp van geest'. "Wat kan er voor gezorgd hebben dat (minstens) vier kauwen ook dezelfde symptomen krijgen? Het is een mysterie..."

De dieren zijn in verschillende ritten door de Stichting Dierenambulance Velsen naar het Vogelhospitaal gebracht. Ze konden zich niet verroeren, maar zouden nog wel alert zijn, aldus de Haarlemse opvang. "Ze waren ook nog alle vier uit dezelfde omgeving afkomstig!"

Oorzaak

Waar de vogels deze vreemde symtomen van hebben gekregen, is een raadsel. Onder het bericht worden meerdere mogelijkheden geopperd. "Water gedronken met botulisme?", schrijft iemand. "Of gif?", speculeert een ander.

Het Vogelhospitaal laat weten er alles aan te doen om de oorzaak van de mysterieuze ziekte bij de kauwtjes te achterhalen. "En deze beestjes er weer bovenop te krijgen."