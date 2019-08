Auto belandt in water Ursem: automobilist bevrijd en ongedeerd

URSEM - Een automobilist is vanmiddag vanaf de Huigendijk in Ursem het water ingereden. De man is inmiddels uit het voertuig, en nagekeken door ambulancepersoneel.

De auto raakte door onbekende oorzaak van de weg, reed de afrastering omver en belandde uiteindelijk onder aan de dijk bijna ondersteboven in een sloot. Behalve politie en ambulance werden ook de brandweer en een traumahelikopter naar de dijk gestuurd.

Inzet van het traumateam bleek niet nodig, want de automobilist heeft 'alleen natte voeten' aan het ongeluk overgehouden, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio. Hij is met behulp van een ladder uit de auto bevrijd en uit voorzorg op een brancard de dijk opgetild.

'Op kruispunt rechtdoor'

Volgens de politiewoordvoerder waren er geen andere auto's bij het ongeluk betrokken. Een getuige laat weten dat de automobilist de kruising bij hotel De Gouden Karper opreed, maar in plaats van af te slaan rechtdoor reed. Dat kan echter niet worden bevestigd.

De auto wordt later vandaag uit de sloot getakeld en geborgen.