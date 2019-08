Tijd dringt voor uitbaters uitgebrand restaurant De Klok: "Liefst zo snel mogelijk weer open"

EGMOND AAN ZEE - Als de herbouw van het uitgebrande restaurant De Klok in Egmond aan Zee inmiddels was begonnen, zou uitbater Rob Pools er dagelijks een kijkje nemen. Het is echter nog oorverdovend stil in de Smidstraat, wat hem ervan weerhoudt er vanuit zijn woonplaats Heiloo naartoe te rijden.

Exact een jaar na de verwoestende brand weten de pachters nog niet waar ze aan toe zijn, vertelt Pools. "We hadden verwacht dat er inmiddels wel gebouwd zou worden." Pools en zijn mede-pachters hebben het echter niet in eigen hand, want het restaurant mag dan wel van hen zijn, de grond is niet hun eigendom.

Lees ook: 'Verwoestende brand Egmond ontstond na ongeluk met gasfles'

"Als er in de december een begin was gemaakt, hadden we misschien na het seizoen open gekund", verwoordt Pools het scenario dat hij in gedachten had, maar niet is uitgekomen. "We gaan het liefst zo snel mogelijk weer open."

Verzekering stopt

Vanwege al die onzekerheid wordt het belang van een tijdelijke locatie steeds groter. "De verzekering stopt nu ongeveer...", vertelt Pools. "Maar we moeten wel twee gezinnen onderhouden, personeel betalen en leningen aflossen", benadrukt hij het belang van een rinkelende kassa.

Dat ze het afgelopen jaar het hoofd boven water hebben kunnen houden, hebben ze te danken aan de verzekering en donaties van gasten die het restaurant en de pachters een warm hart toedragen. 695 donateurs hebben afgelopen jaar gezamenlijk ruim 23.000 euro gedoneerd. "Dat geld heeft ons er doorheen gesleept."

Lees ook: Een jaar later: verwoestende brand bij restaurant De Klok in hart Egmond aan Zee

Op de vraag of ze inmiddels een tijdelijke locatie op het oog hebben, gaat Pools nu nog niet in. "Maar als je me over twee weken nog een keer belt, kan dat anders zijn."