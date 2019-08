FC Utrecht wil zekerheid over eigen stadion na fouten in lasverbindingen bij AZ

ALKMAAR - FC Utrecht wil heel zeker weten dat stadion Galgenwaard veilig is. Het stadion is door hetzelfde bedrijf gebouwd als het AZ-stadion, waarvan vorige week een deel van het dak instortte. Na een eerste inspectie door gemeente en eigenaar leek Galgenwaard in orde, maar na de onderzoeksresultaten over AZ is er toch nog onzekerheid bij de club. "We willen de veiligheid kunnen garanderen."

Gisteren kwam uit de tussenrapportage van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar voren dat het dak van het AZ-stadion is ingestort als gevolg van het bezwijken van de lasverbindingen. "Daarom benadrukken wij extra bij stadioneigenaar Jan Spelt dat we ook specifiek op de gevonden lasnaden een waarborging willen hebben", aldus FC Utrecht.

Spelt laat aan NH Nieuws weten dat hij die waarborging nog niet kan geven. "Er zijn gesprekken met de gemeente", vertelt hij. "We nemen deze nieuwe feiten mee in het onderzoek." Op de vraag of er ook een nieuwe inspectie komt in het stadion, kan de eigenaar nog geen duidelijk antwoord geven.

'Ik heb vertrouwen'

Spelt maakt zich zelf geen zorgen om de veiligheid in het stadion. "Ik heb vertrouwen in Romkes (red. de constructeur van het gebouw) en ik ga volgende week zondag bij de thuiswedstrijd met een gerust hart onder het dak in Galgenwaard zitten."

Bij stadion Galgenwaard klom Romkes voorheen geregeld het dak op voor inspecties. "Je ziet het echt wel als er scheurvorming plaatsvindt", stelde hij eerder deze week in vakblad Cobouw. De inspecties hielden een paar jaar geleden op toen de club een nieuwe eigenaar kreeg. Hoe er daarna invulling aan is gegeven durft Romkes niet te zeggen.