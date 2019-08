Twee gewonden bij frontale botsing op N242 bij Heerhugowaard

HEERHUGOWAARD - Bij een ernstig ongeluk op de N242 bij Heerhugowaard zijn twee mensen gewond geraakt. De weg is voorlopig afgesloten voor verkeer.

Rond 12.45 uur botsten twee auto's frontaal op elkaar. Door de klap kwam een van de voertuigen in de berm terecht.

Een van de betrokkenen zat klem in het voertuig en is door de brandweer bevrijd. De bestuurder van de andere auto kon wel op eigen kracht uitstappen. Volgens een woordvoerder van de politie zijn in totaal twee mensen naar het ziekenhuis gebracht.

Onderzoek

De weg is voorlopig in beide richtingen dicht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.

Op de foto's is te zien dat er ook een fiets in de ravage ligt. Of er naast de twee auto's ook een fietser betrokken was bij het ongeluk, wist de politie niet te vertellen.