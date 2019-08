Auto voor tweede keer in twee dagen tijd in brand gestoken in Stompetoren

STOMPETOREN - In Stompetoren is afgelopen nacht voor de tweede keer in twee dagen tijd een auto in brand gevlogen. De politie laat weten dat het "meer dan vermoedelijk" om hetzelfde voertuig gaat; een blauwe Mercedes. Het lijkt erop dat de auto in brand is gestoken.

Volgens een buurtbewoner waren er afgelopen nacht iets voor 01.30 uur vier knallen te horen. Bij de brand gisteren raakte de auto al flink beschadigd. De auto is bij de brand van afgelopen nacht volledig uitgebrand.

Er wordt nog onderzocht of de twee branden echt in dezelfde auto hebben gewoed. Ook wordt uitgezocht of het vuur is aangestoken, laat een politiewoordvoerder weten.