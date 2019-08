Man vlucht na winkeldiefstal per ongeluk tuin van politie in en wordt aangehouden

HAARLEM - Soms zit de politie urenlang achter een verdachte aan, maar zo nu en dan gaat een aanhouding ook gewoon vrij makkelijk. Zo belandde een winkeldief die aan het vluchten was per ongeluk in de tuin van de politie en daar kon hij zonder problemen worden gearresteerd.

De man werd gistermiddag rond 17.45 uur achtervolgd door vier medewerkers van de winkel, waar hij daarvoor iets had gestolen. Hij klom in de Poststraat over een hek om van zijn achtervolgers af te komen, maar toen stond hij ineens in de tuin van het politiebureau aan de Hogeweg.

"Agenten wisten de man zonder enige moeite in te rekenen." De verdachte bleek iets gestolen te hebben bij een winkel in het centrum.

De politie heeft de 19-jarige Amsterdammer op het bureau verhoord en daarna heeft hij een boete gekregen.