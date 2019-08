Twee mensen zwaargewond bij ongeluk met twee auto's in Beverwijk

BEVERWIJK - Bij een auto-ongeluk vannacht in Beverwijk zijn twee mensen ernstig gewond geraakt. Een derde slachtoffer is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Bij het ongeluk waren twee auto's betrokken.

Het ging rond 02.00 uur mis. Een automobilist die over de Plesmanweg reed, botste hard met een ander voertuig. Een auto met drie inzittenden kwam na de harde klap op de verkeerde weghelft tot stilstand, meldt een getuige. Twee van de slachtoffers uit dat voertuig zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een 18-jarige man en een 21-jarige vrouw uit Beverwijk. De derde inzittende, een vrouw van 19 uit Heemskerk, moest alleen voor controle mee, meldt een woordvoerder van de politie.

In de andere auto zaten twee mannen van 19 en 21 uit Beverwijk. De bestuurder raakte niet gewond en is meegenomen naar het politiebureau. Dat is de standaard procedure en gebeurt dus altijd bij dit soort zware ongelukken. De bijrijder raakte niet gewond en mocht naar huis.

Op foto's is te zien dat in ieder geval een van de betrokken voertuigen flink is beschadigd. Naar het ongeluk kwamen meerdere ambulances toe. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen.

Door de klap lag de weg bezaaid met rotzooi.