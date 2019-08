Verdachte verkrachting Vondelpark na 22 jaar voor rechter na blunder met DNA

AMSTERDAM - Dankzij het coldcaseteam van de Amsterdamse politie wordt een 49-jarige man na 22 jaar alsnog vervolgd voor het beroven en verkrachten van een vrouw in 1997. Mogelijk is dit de serieverkrachter waar de politie toentertijd naar zocht, maar door geblunder met forensisch bewijsmateriaal nooit eerder te pakken kreeg.

De man is nog altijd op vrije voeten, maar stond gistermiddag voor de rechter omdat hij ervan wordt verdacht in oktober 1997 een vrouw bij het Vondelpark met een mes te hebben bedreigd en verkracht in de bosjes. Daarnaast dwong hij het slachtoffer haar portemonnee met 25 gulden afstaan.

Na de verkrachting trof het slachtoffer toevallig twee agenten in burger, tegen wie ze zei: "Goh, dat je nog verkracht en beroofd kan worden in het Vondelpark." Haar aangifte wordt opgenomen, maar er is nooit een dader veroordeeld. Opmerkelijk, want het forensisch bewijsmateriaal was er toen al.

Blunder politie

De officier van justitie gaf toe dat de verdachte al in 1998 had kunnen worden opgepakt omdat er forensisch bewijsmateriaal als sperma en bloed van de dader was. Daar kwam de politie pas in 2018 achter nadat het coldcaseteam het dossier weer eens van de plank had gepakt. "Er is een DNA-spoor blijven liggen. De zaak had in 1998 opgelost kunnen zijn, als toentertijd wél een verzoek om DNA-onderzoek was ingestuurd naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Het is niet meer te achterhalen waarom dat toen – meer dan twintig jaar geleden - niet is gebeurd", vertelt OM-woordvoerder Evert Boerstra.

Serieverkrachter in 1997

Amsterdam was in de herfst van 1997 in de ban van een serieverkrachter in het Vondelpark. In die periode werden meerdere vrouwen beroofd en verkracht. De politie sprak toen van minstens vier incidenten. Opvallend genoeg werd de 49-jarige verdachte toen ook al opgepakt voor de verkrachtingen, maar kwam niet tot een strafzaak. AT5 maakte in 1997 een reportage over de serieverkrachter in het opsporingsprogramma 'Assistentie gevraagd'.

De man wordt nu vervolgd voor één verkrachting maar niet voor de andere zaken, terwijl het Openbaar Ministerie vermoedt dat hij daar ook verantwoordlijk voor is. "Er is geen bewijs gevonden dat verdachte een serieverkrachter zou zijn, er waren weliswaar aanwijzingen, maar daarvoor is onvoldoende bewijs gevonden", schrijft Boerstra.

'Hoffelijke man'

Het slachtoffer van de verkrachting was niet bij de zitting aanwezig, maar laat via een brief aan de rechtbank weten dat zij geen wrok koestert tegen de verdachte, die opmerkelijk genoeg door meerdere slachtoffers wordt beschreven als een 'hoffelijke' man. Na de verkrachting zou hij de vrouwen hebben gegroet en weg zijn gefietst. Ook maakte hij volgens het slachtoffer geen agressieve indruk.

De advocaat van de verdachte was niet bereikbaar voor commentaar. Het verhaal van de verdachte zelf is rommelig. Eerder gaf hij toe de vrouw verkracht te hebben, maar tijdens de zitting bleef hij herhalen dat hij alleen een hand op de vagina van de vrouw had gelegd en dat ze dat prima vond.

Het Openbaar Ministerie eiste twee jaar gevangenisstraf. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.