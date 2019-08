Directeur Alkmaarse basisschool over lekkage: "Dit is een kleine ramp"

ALKMAAR - Directeur Anja Beekman van de Alkmaarse basisschool De Kennemerpoort schat de schade van de lekkage in het schoolgebouw op duizenden euro's. "Dit is een kleine ramp."

Toen de directeur zoals gebruikelijk twee weken voor de start van het nieuwe schooljaar een kijkje in het gebouw nam, ontdekte ze dat er geen elektriciteit was. "Toen heb ik een elektriciën geregeld, maar hij belde met de vraag of ik ervan op de hoogte was dat er anderhalve meter water in de kelder stond."

De veertig kubieke meter water die via een gesprongen leiding de kelder is ingelopen, heeft veel opgeslagen spullen onbruikbaar gemaakt, vertelt ze. "Er staat oud meubilair opgeslagen, maar ook kerstspullen, ontdekdozen, spullen voor de sport- en speldag en voor de projecten van de kleutergroepen." Ze vermoedt dat het grootste deel rechtstreeks de vuilnisbak in kan. "Misschien kunnen we spullen van plastic nog wel gebruiken."

Schoolplein blank

Direct na haar ontdekking heeft ze de brandweer opgeroepen. Die is vanmiddag en vanavond enkele uren bezig geweest om de ruimte leeg te pompen. Het opgepompte water zette ook het schoolplein blank en heeft daar schade aangericht. "De gemeente had net nieuwe matten onder het klimtoestel neergelegd, maar die moeten nu ook worden vervangen."

Ondanks de schade en het extra werk is ze blij dat de lekkage ruim voor de start van het schooljaar is ontdekt. "De kinderen kunnen maandag over een week gewoon naar school", besluit ze.