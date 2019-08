Voormalig treitervlogger Ismail Ilgun haalt geld op voor alarmknop nikabdraagsters

ZAANDAM - Ex-treitervlogger Ismail Ilgun speelt een rol in een promotiefilmpje voor een app waarmee vrouwen die een hoofddoek, nikab of boerka dragen, alarm kunnen slaan wanneer zij worden lastiggevallen. Met de video wordt geld ingezameld voor de ontwikkeling van de software.

In het filmpje is te zien hoe een vrouw wordt lastiggevallen bij de bushalte. Een man wil niet dat ze de bus neemt, omdat ze een nikab draagt. De man wordt vervolgens agressief, waarna de vrouw op een alarmknop drukt. Dan komt Ilgun haar te hulp. "Jij gaat gewoon rustig worden en we gaan dit gewoon normaal oplossen, toch?", zegt Ilgun tegen de man.

Anderen waarschuwen

De bedoeling van 'Safety4her' is dat vrouwen de app kunnen gebruiken als ze zich niet veilig voelen. Met één druk op de knop kunnen ze app-gebruikers in de omgeving op de hoogte brengen van de onveilige situatie waarin ze verkeren. Personen uit de buurt kunnen dan ter plaatse komen om haar te helpen.

"De boodschap die wij eigenlijk willen meegeven met deze video is dat je gewoon van vrouwen moet afblijven", zegt Ismail in het filmpje. "Ongeacht of ze een hoofddoek of geen hoofddoek heeft, of ze een nikab of boerka heeft, of niet bedekt is. Je blijft gewoon van vrouwen af."

De app is nog in ontwikkeling. Er is nog 5.000 euro nodig.