Brandweer pompt ondergelopen kelder Alkmaarse basisschool leeg

ALKMAAR - De kelder van basisschool De Kennemerpoort aan de Lindenlaan in Alkmaar is onder water gelopen. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig om het overtollige water weg te pompen.

Dat kan nog 'geruime tijd' gaan duren, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio. Volgens de hulpdiensten staat er zo'n anderhalve meter water in de kelder van de school, maar kan er nog niets over de oorzaak worden gezegd.

Omdat de brandweer het water naar buiten pompt, staat ook het schoolplein grotendeels blank, zo is op foto's te zien.

Stroomuitval

Vanwege de zomervakantie is de school momenteel gesloten. Getuigen laten aan NH Nieuws weten dat de ondergelopen kelder door een monteur werd ontdekt. Die zou naar de school zijn gestuurd omdat de stroom was uitgevallen, waarschijnlijk als gevolg van de lekkage.

Zodra de kelder is leeggepompt, kan de schade worden vastgesteld. Of er spullen in de kelder van de school staan, is niet bekend.