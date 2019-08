Meisje (17) bestolen in Amsterdam, dader filmt roof

AMSTERDAM - Een 17-jarig meisje is gisteravond beroofd van haar tas aan de Johan van Hasseltweg in Amsterdam. Opvallend is dat de belager het voorval heeft gefilmd.

Het incident gebeurde rond 23.00 uur. Op dat moment wandelde het meisje samen met twee collega's naar huis. Ter hoogte van de Adelaarsweg zagen ze twee jongens op een brug. De jongens spraken het meisje aan, waarna er een worsteling ontstond, meldt de politie.

De 17-jarige is hierbij hard op haar hoofd geslagen en de daders zagen kans om er met haar tas vandoor te gaan. Ondertussen heeft een van de daders filmbeelden gemaakt.

Vluchtroute

De twee collega's van het meisje renden over de Fazantenweg nog even achter de daders aan, maar raakten hen op een gegeven moment kwijt. Waarschijnlijk zijn de berovers in de richting van de Adelaarsweg gevlucht. Vermoedelijk wonen de twee jongens ook in deze omgeving.

Mensen die meer weten over de beroving, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.