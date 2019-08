Alkmaar wil gedegen plan zien voor AZ-stadion: "We zijn aan een ramp ontsnapt"

ALKMAAR - De eigenaar van het AFAS Stadion in Alkmaar moet een plan van aanpak overleggen waarin onder meer staat hoe het ingestorte dakdeel wordt gesloopt en hoe het herstel eruit gaat zien. Alles moet ter goedkeuring langs de gemeente, zo staat in een spoedaanschrijving die de gemeente Alkmaar vrijdag heeft gestuurd aan AZ Vastgoed.

De gemeente wil wekelijks worden geïnformeerd over de vorderingen van het plan van aanpak. Voldoet AZ Vastgoed niet aan de eisen, dan neemt de gemeente de regie over en verhaalt dan alle kosten.

Ramp

Wethouder Pieter Dijkman -momenteel tevens locoburgemeester- vindt dan ook dat Alkmaar aan een ramp ontsnapt is: "Dit is zeer ernstig. Als je je inbeeld wat er had kunnen gebeuren als er mensen in het stadion hadden gezeten. We zijn echt ontsnapt aan een ramp omdat AZ niet speelde op de bewuste dag", vertelt hij tegen NH Nieuws. "We hebben de foto's gezien en je ziet dat de lasverbindingen niet goed zijn. Dat geeft een heel slecht gevoel."

Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is het dakdeel naar beneden gekomen door deze falende lasverbindingen. Ook zijn er verdachte plekken in het deel van het dak dat nog intact is. Dat zou tot nog een instorting kunnen leiden. De raad spreekt van een acuut gevaar.

Het stadion is al sinds de het instorten op 10 augustus niet meer in gebruik: "Aanvankelijk dachten we dat het een deel zou zijn. Nu blijkt het breder te zijn. Meerdere lasverbindingen zijn niet goed. Het hele stadion mag niet gebruikt worden. Met uitzondering van het hoofdgebouw", aldus Dijkman.

AZ heeft advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV in de arm genomen om de instorting te onderzoeken. De eerste tussenrapportage wordt eind deze maand verwacht.

Herstel

Het herstel van het stadion gaat zeker een jaar duren. Dat stelt hoogleraar Constructief Vormgeven van de TU Delft Rob Nijsse in reactie op de conclusies van een verkennend onderzoek door de OVV over het stadion.

Volgens Nijsse is herstel zeker mogelijk, maar is de grote vraag wie voor de kosten gaat opdraaien. Daarbij speelt de schuldvraag een grote rol. Daarvoor is van belang wat de uiteindelijke bevindingen van de OVV zullen zijn, waarna naar verwachting nog rechtszaken zullen volgen. "De redelijke termijn is dan een paar jaar."

Een andere mogelijkheid is volgens Nijsse dat de eigenaar van het stadion, AZ zelf, opdracht geeft aan een goede constructeur om met een plan te komen en dat een goede aannemer daarmee aan de slag gaat. Dat zou redelijkerwijs binnen een jaar moeten kunnen.