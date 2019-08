Nieuw boek over Rembrandts 'onbekende' minnares onthult haar leven in Hoorn

HOORN - De minnares van de 17e-eeuwse schilder Rembrandt van Rijn bracht een groot deel van haar leven door in Hoorn. Het is een een onbekend verhaal, maar met behulp van een historicus heeft schrijfster Simone van der Vlugt in haar nieuwe boek de voetstappen van Geertje Dircx blootgelegd.

Geertje, geboren in Edam, was het kindermeisje van Rembrandt en zorgde voor zijn zoon Titus. Ze kwam op jonge leeftijd naar Hoorn en werkte er in een herberg genaamd het 'Morriaanshoofd', die in de huidige winkelstraat Grote Noord was gevestigd. Ze trouwde op haar 24e, maar kort na het huwelijk overleed haar man. Vervolgens is ze als kindermeisje bij de familie Beets-Groot op de Oudendoelenkade gaan wonen en werken, waarna ze later bij Rembrandt zou intrekken.

Ontdekking

Al schrijvende komt de geboren en getogen Hoornse Simone erachter dat ze mogelijk zelf familie is van het welvarende gezin Beets-Groot. "Het was een bijzondere ontdekking, want blijkbaar komen nagenoeg al mijn voorouders tot aan 1600 uit Hoorn", vertelt Simone. Met behulp van historicus John Brozius lukte het om de plekken te achterhalen waar Geertje gewoond heeft.

Urenlang brengt Simone door in het Westfries Museum. Het schilderij 'Gezicht op Hoorn' is een belangrijke inspiratiebron voor het boek Schilderslief geweest. "Ik probeer mij in te denken dat ze via de Veermanskade dan zo langs de Hoofdtoren naar de Oude Doelenkade liep." Slechts een deel van de 17e-eeuwse pakhuizen op de Oude Doelenkade is bewaard gebleven. Geertje moet dicht bij de Ottobrug gewoond hebben, de plek waar nu nieuwbouw staat.

Onbekend

Omdat er tot aan de jaren '60 nog weinig over Geertje bekend was, wordt het verhaal vooral vanuit een negatieve invalshoek verteld. Simone: "Over de eerste vrouw van Rembrandt, Saskia en de derde liefde, Hendrickje Stoffels, is wel heel veel geschreven. Maar niks over Geertje."

Geertje werd volgens Simone afgeschilderd als 'een overspannen viswijf die erop uit is om Rembrandt te benadelen'. Ze zou juwelen van zijn eerste echtgenote Saskia hebben verpand, waarna Rembrandt haar liet opsluiten in een tuchthuis in Gouda.

Eerherstel

Met haar boek Schilderslief, dat op 27 augustus gepubliceerd wordt, wil Simone eerherstel voor Geertje. "Dat is voor mij de belangrijkste motivatie om dit boek te schrijven. En daarnaast is het natuurlijk fantastisch om te schrijven over een verhaal dat niemand nog heeft opgetekend."