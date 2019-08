Inwoners Zuidoostbeemster gevraagd naar hun wensen: "Een supermarkt zou heerlijk zijn"

ZUIDOOSTBEEMSTER - De Zuidoostbeemster krijgt er de komende jaren bijna 500 nieuwbouwwoningen bij. Dat betekent een enorme groei voor het dorp van amper drieduizend inwoners. Bij zo'n groei horen ook voorzieningen, zo vindt de gemeente. Daarom wordt inwoners gevraagd naar wat ze het liefst zien komen in het dorp.

Een mevrouw stapt van haar fiets en weet wel waar het dorp behoefte aan heeft. "Een supermarkt zou heerlijk zijn en ook meer huurwoningen voor ouderen", vertelt ze. Daarnaast vindt ze het dorp vooral erg druk en vol geworden.

Veel autoverkeer wurmt zich elke dag door de nauwe straten. Want vrijwel iedereen heeft een auto en de meeste huishoudens zelfs meerdere. "Ik vind het eigenlijk te druk. Maar ja, de tijd staat natuurlijk niet stil."

Basisschool

Een moeder van twee kleine kinderen maakt zich in de speeltuin vooral zorgen over het onderwijs. "Bij de enige basisschool krijgen ze al les in noodlokalen. Hoe moet dat straks als er nog veel woningen bijkomen", vraagt ze zich af.

Een andere man zet zijn busje even stil. Drie jaar woont hij er nu en mist helemaal niks: "Er was hier nooit iets dus het hoeft ook niet te komen", vertel hij.