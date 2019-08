Haarlemse moet zelf ratten vangen, met pindakaas

HAARLEM - Landelijk wordt gewaarschuwd voor een toenemende muizen- en rattenplaag en gaan alle seinen op rood. Maar de Haarlemse Brenda Loerakker moet haar ratteninvasie in de keuken voorlopig zelf oplossen. Woningcorporatie Ymere en het Haarlemse onderhoudsbedrijf Spaarnelanden sturen haar volgens de Haarlemse van het kastje naar de muur.

Ook in Haarlem hebben meer en meer mensen met overlast van ratten te maken. Spaarnelanden ziet het aantal meldingen in de stad stijgen. Dit jaar waren er al ruim 500. Het aantal meldingen is niet helemaal te vergelijken met vorig jaar, maar in het eerste half jaar in 2018 telde Spaarnelanden 194 meldingen. "De twee getallen zijn niet helemaal met elkaar te vergelijken. Zeker is dat het een indicatie is dat de overlast toeneemt." De wijk van Brenda Loerakker is een bekende locatie waar veel ratten worden gesignaleerd.

Pindakaas

"Pindakaas, mét stukjes", dat is nu de redding voor Brenda Loerakker uit Haarlem-Noord. Het gif dat ze nu nog wel binnenshuis mag gebruiken, eten de ratten op om daarna doodgemoedereerd verder te lopen. Er ligt een hoop grote rattenkeutels om het bakje heen.

Rennen in de keuken

Woningcorporatie Ymere en Spaarnelanden wijzen volgens Loerakker naar elkaar om de ratten te vangen. Ruim een week geleden belde ze in paniek op, "in de hoop dat ze snel zouden komen, omdat mijn zoontje ze zag rennen in de keuken."

Het is niet de bedoeling dat Haarlemmers problemen krijgen met hulp bij rattenbestrijding, reageert Spaarnelanden. Het laat weten dat elke particulier kosteloos een rattenvanger kan inschakelen via het bedrijf. Ook huurders hoeven niet te wachten op een woningbouwvereniging om actie te ondernemen. Spaarnelanden schakelt vervolgens een specialist in.

Gif

Deze specialist werkt overigens niet met gif, dus hij heeft ook na het verbod op gif 'genoeg bestrijdingsmiddelen rattenproblemen op te lossen'. Landelijk is in het nieuws dat rattenplagen meer kunnen gaan voorkomen wanneer over een paar jaar gif is verboden bij rattenbestrijding.

Weggevist

Brenda Loerakker is van lieverlee nu zelf maar in de weer met vallen. De tip om pindakaas te gebruiken als lokmiddel werkt: twee dikke ratten heeft Brenda al onder haar keukenblok weggevist, zo laat ze in een filmpje zien.

"Je moet wel", zegt Loerakker terwijl ze de val grondig schoonmaakt om er verse pindakaas op te smeren. "Maar ik zit met smart te wachten op wie dan ook om me te helpen."

Loerakker: "Ik ben huurder en ik betaal een smak geld elke maand. Dan horen ze ook voor mij te zorgen. Dat ik normaal kan leven in mijn huis, dat ik een boterham kan smeren op het aanrecht."

Plaagdieren

Spaarnelanden heeft een speciale pagina op de website over overlast door plaagdieren. Daar staan ook tips op om ratten tegen te gaan. Beschadigingen in de rioleringen is een bekend probleem. Een ander belangrijk punt is afval goed weg te gooien en voedsel in huis altijd in afgesloten ruimtes te bewaren.