Hoe een Facebookpagina al ruim vijf jaar duizenden West-Friezen helpt

WEST-FRIESLAND - Het is vandaag feest bij de Facebookpagina Verloren, Gevonden, Vernield omgeving Hoorn. De pagina bestaat vijf jaar en is enorm succesvol in het oplossen van allerlei zaken. Van vernielingen aan auto's, vermiste knuffeldieren, tot gevonden sieraden.

De pagina werd op 16 augustus 2014 opgericht door Jolanda van der Gracht en Karin Klerks. Wat klein begon, werd een groot succes. Verloren, Gevonden, Vernield omgeving Hoorn telt inmiddels ruim zestienduizend leden. Nog steeds worden er dagelijks vele oproepen geplaatst.

Een kleine greep uit de posts van de afgelopen dagen. Een oproep vanwege een gestolen scooter, bekladde vuilnisbakken en gevonden sieraden. Zo komt Joany Royé er via de pagina achter dat haar in 2017 verloren armband ligt bij de gevonden voorwerpen in de kantine van korfbalvereniging ADOS.



Ruim vijfduizend oplossingen

Inmiddels wordt de pagina beheerd door Bianca Kemper, Ans Velders en Nancy Kolibrie. "Er wordt dus al vijf jaar lang geprobeerd dat de geplaatste oproepen zoveel mogelijk opgelost worden. Kun je het je voorstellen? Ongeveer drie oplossingen per dag en dat vijf jaar lang. Dat zijn meer dan vijfduizend oplossingen! Zonder jullie, onze leden, was het nooit een succes geworden", schrijft beheerder Nancy.